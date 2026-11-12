Od piątku obniżą maksymalne ceny paliw — Polsat News

Od piątku maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego zostaną obniżone. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 — do 6,68 zł, a oleju napędowego — do 7,54 zł, informuje Polsat News.

Cena diesla spadnie najbardziej

Największa obniżka będzie dotyczyć oleju napędowego: jego maksymalna cena zmniejszy się o 12 groszy za litr — z 7,66 do 7,54 zł. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie z 6,10 do 6,06 zł za litr, a benzyny 98 — z 6,70 do 6,68 zł.

Kolejny komunikat ministra energii dotyczący maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowany w piątek. Określi on maksymalne ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

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Regulacje w ramach pakietu CPN

Ustanowienie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN. Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach paliw oraz obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm zaczął działać po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu następczej kontroli konstytucyjnej. Za nieprzestrzeganie maksymalnych cen może grozić kara do 1 mln zł.

Ustawa otworzyła również możliwość czasowego obniżania akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie działań ma zapewnić nowa opłata nakładana na koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajne zyski. Przepisy przewidują 60-procentowy podatek od takich zysków ze sprzedaży paliw płynnych, uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Według rządowych szacunków cały pakiet wsparcia będzie obowiązywał do końca 2026 roku i może kosztować około 5 mld zł.

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