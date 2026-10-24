Oskarżony o zabójstwo został ekstradowany z Polski do Australii — ABC News Australia
26-letni mężczyzna, któremu postawiono zarzut zabójstwa 22-letniego mieszkańca Picnic Point, został ekstradowany do Australii z Polski. Mężczyznę przewieziono do Sydney, a następnie na komisariat policji w Mascot, gdzie usłyszał zarzut, informuje ABC News Australia.
Śledztwo w sprawie zabójstwa
Według policji Nowej Południowej Walii, 22-letni mieszkaniec Picnic Point został znaleziony martwy ponad trzy lata temu w dużej metalowej szafie w strumieniu w Macksville, na Środkowym Północnym Wybrzeżu stanu.
Policja twierdzi, że ekstradowany mężczyzna mógł być zamieszany w zabójstwo wraz z dwoma innymi mężczyznami. Zmarłego łączono również z domniemaną dostawą narkotyków w rejonie Caringbah; te okoliczności badała grupa śledcza Strike Force Almug.
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Zatrzymanie w Polsce
Przy wsparciu polskich władz i krajowych partnerów organów ścigania australijscy detektywi doprowadzili do zatrzymania mężczyzny w Polsce, po czym udali się tam, aby go ekstradować. Po przybyciu do Sydney odmówiono mu zwolnienia za kaucją. Sąd ma rozpatrzyć kwestię kaucji tego dnia.
Dwóch innych mężczyzn zostało wcześniej skazanych w związku z tą sprawą. Jeden z nich przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci, a drugi został skazany za pomoc po dokonaniu nieumyślnego spowodowania śmierci.