W Izraelu lider partii Nasz Dom Izrael Awigdor Lieberman, według Jerusalem Post, zrezygnował z weta wobec utworzenia rządu z udziałem partii ultraortodoksyjnych. Jak podała izraelska telewizja N12, otworzyło to opozycyjnemu blokowi możliwość rozpoczęcia negocjacji z partią Zjednoczony Judaizm Tory.

Negocjacje z partią ultraortodoksyjną

Według publikacji blok opozycyjny omawia również możliwość przygotowania łagodniejszej ustawy o poborze do wojska. Zjednoczony Judaizm Tory, który przez długi czas był partnerem koalicyjnym premiera Binjamina Netanjahu, podczas konsultacji z prezydentem Icchakiem Herzogiem nie zarekomendował żadnego kandydata na stanowisko szefa rządu.

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Powstrzymanie się partii od rekomendacji nastąpiło wśród doniesień o napięciach w jej relacjach z Netanjahu. Decyzja ta może być korzystna dla bloku opozycyjnego, który dąży do zastąpienia obecnego premiera. Liderzy partii opozycyjnych w ostatnim czasie wykazywali większą gotowość do włączenia sił ultraortodoksyjnych do koalicji.

Stanowisko Liebermana

Podczas wtorkowego briefingu Lieberman wykluczył udział w rządzie jedności z Netanjahu, a także w tworzeniu rządu mniejszościowego, który zależałby od poparcia partii arabskich. Jednocześnie oświadczył, że nie będzie miał zastrzeżeń wobec koalicji z tymi, którzy zgodzą się na jego zasady oraz ustawę o poborze przedstawicieli społeczności ultraortodoksyjnej.

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