Według NDR strona afgańska odwołała zaplanowany na 24 listopada lot mający deportować Afgańczyków z Niemiec do Kabulu. Samolot czarterowy miał lecieć trasą Lipsk — Turcja — Kabul, informuje Tagesschau.

Według NDR talibowie ponownie zawetowali lot, podobnie jak w analogicznej sytuacji w czerwcu. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec ani nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło odwołaniu. Resort oświadczył, że każda operacja czarterowa wymaga przygotowania organizacyjnego i operacyjnego, dlatego decyzje o jej przeprowadzeniu często zapadają w krótkim terminie.

Czterech pracowników w Katarze

Jak poinformowały Tagesschau afgańskie kręgi dyplomatyczne, talibowie prawdopodobnie chcą wywierać presję na niemiecki rząd w związku z opóźnieniem wjazdu czterech pracowników konsularnych z Kabulu. Od kilku dni przebywają oni w Katarze i oczekują na dalszą podróż do Niemiec.

Pracownicy ci mają wzmocnić afgańską ambasadę w Berlinie i konsulat generalny w Bonn, gdzie już pracuje dwóch przedstawicieli talibów. Latem niemiecki rząd zgodził się na wjazd kolejnych czterech pracowników konsularnych. Według niemieckiego MSW mają oni pomagać przy deportacjach, sporządzając niezbędne dokumenty dla Afgańczyków, którzy mają zostać wydaleni z kraju.

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Wizy dla tej grupy miały zostać wydane w ambasadzie Niemiec w stolicy Kataru, Dosze. Jednocześnie niemieckie MSZ poinformowało, że dotąd nie wydano dodatkowych wiz w związku z afgańskimi pracownikami konsularnymi, nie wyjaśniając przyczyn opóźnienia.

Zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Według NDR opóźnienie może być związane z zastrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nadawca podał, że istnieją przesłanki, iż jednego z czterech pracowników skierowała talibska służba wywiadowcza GDI, a drugiego prawdopodobnie skierowało ministerstwo spraw wewnętrznych talibów. Niemieckie MSZ i MSW nie odpowiedziały na pytania NDR dotyczące tej informacji.

W czerwcu talibowie już doprowadzili do przełożenia podobnego lotu deportacyjnego. Po tym niemiecki rząd oświadczył, że zezwoli na wjazd czterem dodatkowym pracownikom konsularnym — tym samym, którzy obecnie oczekują w Katarze.

Rzecznik talibów Zabihullah Mujahid powiedział również stacji Tolonews, że ruch dąży kanałami dyplomatycznymi do zapobieżenia masowym deportacjom z Europy oraz do zapewnienia poszanowania praw ludzi, którzy tam mieszkają. Według niego, jeśli deportacja jest konieczna, powinna być uregulowana poprzez koordynację i wzajemne porozumienie.

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