Departament Sprawiedliwości USA, według doniesień kilku mediów, wysyła kalifornijskiego prokuratora Billa Essayliego na Florydę, aby poprowadził dochodzenie karne dotyczące przeszukania rezydencji Donalda Trumpa Mar-a-Lago w 2022 roku oraz prowadzenia przez Jacka Smitha sprawy dotyczącej tajnych dokumentów. Informuje o tym The Guardian.

Śledztwo na Florydzie

Politico jako pierwsze poinformowało o nominacji Essayliego. Później o jego przeniesieniu napisały również The New York Times i Bloomberg Law. Rzecznicy Departamentu Sprawiedliwości USA nie odpowiedzieli na zapytania dziennikarzy dotyczące tej decyzji.

Według publikacji szersze dochodzenie karne w sprawie tego, czy urzędnicy administracji Baracka Obamy i Joego Bidena naruszyli prawa Trumpa, utknęło w martwym punkcie w biurze prokuratora federalnego Południowego Dystryktu Florydy. Jason Reding Quiñones, który kierował tym biurem, zrezygnował na początku listopada. Inni prokuratorzy pracujący nad sprawą również odeszli.

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Wcześniejsze orzeczenie sądu

Doniesienia o oddelegowaniu Essayliego pojawiły się kilka tygodni po tym, jak sędzia federalny orzekł, że niezgodnie z prawem pełnił on funkcję szefa biura prokuratora federalnego w Los Angeles i musi zostać odsunięty od nadzoru nad dwoma postępowaniami karnymi. Od tej decyzji wniesiono odwołanie.

Trump wielokrotnie krytykował przeszukanie Mar-a-Lago, nazywając je prześladowaniem politycznym ze strony Departamentu Sprawiedliwości za administracji Bidena. Essayli został mianowany tymczasowym prokuratorem federalnym w kwietniu 2025 roku bez zatwierdzenia przez Senat. Administracja Trumpa później pozostawiła go na stanowisku kierowniczym z tytułem pierwszego zastępcy.

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