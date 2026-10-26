Do 67 tys. obywateli Izraela przebywających za granicą może wrócić do kraju, aby osobiście zagłosować w wyborach. Głosowanie jest dostępne wyłącznie w dniu wyborów i przy osobistym stawiennictwie, z wyjątkiem żołnierzy pełniących służbę oraz dyplomatów, informuje ABC News Australia.

Amerykańska organizacja non-profit AID Coalition, która określa się jako bezpartyjna, oszacowała liczbę takich wyborców na maksymalnie 67 tys. Szacunek opiera się na ankietach wśród ekspatriantów i danych rejestracyjnych zebranych w ramach inicjatywy Fly&Vote. Według organizacji około połowa uczestników przybywa ze Stanów Zjednoczonych, a pozostali z Europy, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Walka o większość

Sondaże wskazują, że premier Binjamin Netanjahu może stanąć przed poważną walką o utrzymanie władzy. Jego głównym rywalem został wskazany Gadi Eisenkot — były szef izraelskiej armii, który stoi na czele nowo utworzonej opozycyjnej partii Jaszár.

Najnowsze dane stacji Channel 12 i Channel 13, opublikowane w czwartek, dawały Jaszárowi o kilka mandatów więcej niż partii Likud Netanjahu. Po głosowaniu obie siły polityczne będą musiały prowadzić negocjacje koalicyjne, aby zdobyć większość 61 mandatów niezbędną do utworzenia rządu.

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We wrześniu Likud próbował zablokować inicjatywę Fly&Vote, składając odwołanie do komisji wyborczej, jednak wycofał sprawę po osiągnięciu porozumienia.

Wyborcy z Australii

Anat Dror, która od niemal pięciu lat mieszka w Melbourne i niedawno otrzymała australijskie obywatelstwo, przyjechała już do Izraela, aby zagłosować. Powiedziała, że podróż wiąże się z wydatkiem na drogi bilet, opuszczonymi dniami pracy i rozłąką z dziećmi, jednak okoliczności te jej nie powstrzymały.

Według oceny Dror z Australii do Izraela może przybyć od 500 do 1000 obywateli, aby wziąć udział w wyborach. Inny wyborca z Sydney, Guy Marom, oświadczył, że poprze jedną z partii tak zwanego obozu zmian — sił politycznych, które dążą do zakończenia rządów Netanjahu.

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