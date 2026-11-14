Astronomowie odkryli za Plutonem duży lodowy obiekt 2026 ED138, który może stać się szóstą oficjalnie uznaną planetą karłowatą w Układzie Słonecznym. Znalazł go starszy astrofizyk z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Matthew Holman, podczas analizy obserwacji z teleskopu przeglądowego Simonyi w Obserwatorium Very C. Rubin. O odkryciu informuje ScienceDaily.

Jeśli status zostanie potwierdzony, 2026 ED138 dołączy do pięciu planet karłowatych obecnie uznawanych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną: Plutona, Ceres, Eris, Haumei i Makemake. Mario Juric, profesor astronomii na Uniwersytecie Waszyngtońskim, powiedział, że obiekt może mieć około 1 000 kilometrów średnicy. Według niego jest to największy obiekt transneptunowy odkryty od około 20 lat.

Obserwacje obiektu

Holman wykrył obiekt wieczorem 13 października, używając oprogramowania stworzonego wspólnie z kolegą Kevinem Napierem. System porównuje miliardy detekcji teleskopowych, szukając punktów światła zarejestrowanych na różnych zdjęciach i poruszających się jako jedno ciało niebieskie.

Po początkowym wykryciu Juric znalazł w archiwum Obserwatorium Rubin kolejnych 20 obserwacji 2026 ED138, w tym datowane na marzec 2026 roku. Badacze zidentyfikowali również obrazy obiektu w archiwach innych przeglądów astronomicznych, począwszy od 2016 roku. Umożliwiło to odtworzenie ponad dziesięcioletniego odcinka jego ruchu orbitalnego.

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Status planety karłowatej

Obecnie 2026 ED138 znajduje się około 46 jednostek astronomicznych od Słońca, podczas gdy średnia odległość Plutona wynosi około 40 jednostek astronomicznych. Obiekt klasyfikowany jest jako transneptunowy, ponieważ porusza się poza orbitą Neptuna.

Na podstawie pomiarów jasności i odległości oraz szacunków współczynnika odbicia powierzchni średnica 2026 ED138 może wynosić od 600 do 1 500 kilometrów. W przypadku lodowego ciała o takich rozmiarach zwykle oczekuje się wystarczającej grawitacji, aby przyjęło niemal kulisty kształt. Jednak do ustalenia rzeczywistych rozmiarów i statusu planety karłowatej potrzebne są dodatkowe obserwacje.

Obiekt pozostawał niezauważony, ponieważ znajduje się w pobliżu płaszczyzny Drogi Mlecznej, gdzie duża liczba gwiazd tworzy gęste tło świetlne. Obserwatorium Rubin będzie wielokrotnie prowadzić przegląd nieba półkuli południowej przez dziesięć lat, co może pomóc znaleźć inne duże ciała pominięte przez wcześniejsze przeglądy.

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