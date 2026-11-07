W Kalifornii wyborcy odrzucili Proposition 40 — inicjatywę dotyczącą wprowadzenia jednorazowego 5-procentowego podatku od majątku miliarderów — zgodnie z prognozą Decision Desk HQ. Po zliczeniu 76% głosów przeciwko propozycji opowiedziało się 54% wyborców, a za — 46%, podaje The Hill.

Na co planowano przeznaczyć środki

Proposition 40 wprowadziłaby pierwszy w USA jednorazowy podatek od majątku miliarderów. Większość wpływów planowano przeznaczyć na publiczne programy opieki zdrowotnej, a resztę — na pomoc żywnościową i inicjatywy edukacyjne.

Sondaże przedwyborcze wskazywały, że przeciwników inicjatywy było więcej, choć prognoza wyniku pozostawała wyrównana. Według oceny bezpartyjnego Biura Analitycznego Legislatury stanowej opodatkowanie majątku około 200 miliarderów z Kalifornii mogłoby przynieść wpływy rzędu dziesiątek miliardów dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice zdań wśród Demokratów

Inicjatywa podzieliła kalifornijskich Demokratów. Poparły ją stanowa Partia Demokratyczna, a także związki zawodowe AFL-CIO i Teamsters. Jednocześnie gubernator Kalifornii Gavin Newsom sprzeciwił się jej, choć deklarował poparcie dla federalnego podatku dla miliarderów.

Newsom krytykował przeznaczenie „niemal wszystkich wpływów” na ochronę zdrowia, wskazując, że projekt nie przewidywał środków na mieszkalnictwo, opiekę nad dziećmi, pracowników służb bezpieczeństwa publicznego odbierających zgłoszenia pod numerem 911 oraz uniwersytety publiczne. Kalifornijscy miliarderzy, w tym szefowie firm z Doliny Krzemowej, lobbowali za odrzuceniem inicjatywy i przekazali ponad 333 mln dolarów organizacji non-profit Building a Better California.

Czytaj nas na