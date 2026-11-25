W USA liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu zakończonym 21 listopada spadła o 13 tys. i po uwzględnieniu wahań sezonowych wyniosła 189 tys. Było to mniej niż rynkowa prognoza na poziomie 201 tys. wniosków — podaje Anadolu Agency, powołując się na dane Departamentu Pracy USA.

Rewizja danych za poprzedni tydzień

Wskaźnik za poprzedni tydzień skorygowano w dół o 1 tys. — do 202 tys. wniosków. Czterotygodniowa średnia krocząca, która wygładza tygodniowe wahania, zmniejszyła się o 1,5 tys. i wyniosła 196 tys.

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Kontynuowane wnioski o zasiłek

Liczba kontynuowanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, odzwierciedlająca liczbę osób już otrzymujących świadczenia, w tygodniu zakończonym 14 listopada spadła o 95 tys. — do 1 mln 697 tys. Dane za poprzedni tydzień skorygowano w górę o 29 tys. — do 1 mln 792 tys.

Stopa ubezpieczonego bezrobocia spadła o 0,1 punktu procentowego do 1,1%. Jednocześnie czterotygodniowa średnia krocząca kontynuowanych wniosków wzrosła o 500 — do 1 mln 724 tys. 750. W październiku amerykańska gospodarka utworzyła 165 tys. miejsc pracy, podczas gdy oczekiwano wzrostu o 65 tys. Stopa bezrobocia w październiku spadła do 4,1% wobec 4,2% we wrześniu.

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