Rząd Australii Zachodniej zwrócił się do firmy konsultingowej Deloitte o przyspieszenie procesu zwrotu środków za badanie dotyczące możliwego połączenia trzech uniwersytetów w stanie. Władze zapłaciły 166 tys. dolarów za przygotowanie raportu. W dokumencie wykryto błędy w obliczeniach sięgające setek milionów dolarów, a także halucynowane przez AI odnośniki — informuje The Guardian.

Błędy w obliczeniach

Deloitte rozpatrywało trzy warianty połączenia University of Western Australia, Curtin University i Murdoch University — ze scenariuszami niskich, średnich i wysokich kosztów. W scenariuszu wysokich kosztów połączenia Curtin University i University of Western Australia w raporcie wskazano 514 mln dolarów kosztów do „dnia 1” oraz kolejne 145 mln dolarów w ciągu następnych pięciu lat.

Łącznie kwoty te wynoszą 659 mln dolarów, jednak w dokumencie podano sumę 399 mln dolarów — różnicę 260 mln dolarów. W scenariuszu niskich kosztów połączenia wszystkich trzech uczelni suma 396 mln i 116 mln dolarów powinna wynosić 512 mln dolarów. W raporcie wskazano natomiast 823 mln dolarów, co stanowi różnicę 311 mln dolarów.

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Przegląd raportu

Przedstawiciel rządu stanowego oświadczył, że władze są „niezwykle rozczarowane” wykryciem błędów. Według niego rząd został poinformowany, że nie wpływają one na modelowanie ani wnioski raportu, jednak Deloitte musi je poprawić podczas przeglądu dokumentu i wydać zaktualizowaną wersję.

Firma zaznaczyła w raporcie, że wykorzystywała generatywną AI do gromadzenia badań, podsumowywania informacji i korekty redakcyjnej. The Guardian ustalił również, że jedno z odnośników do raportu Światowej Organizacji Zdrowia zawierało w adresie URL metadane ChatGPT, co wskazuje na bezpośrednie pozyskanie linku z chatbota.

Ponadto w dokumencie Curtin University wielokrotnie nazwano Curtin University of Technology — nazwą, której uczelnia nie używa od 2010 roku. Profesor University of Canberra Stephen Bartos stwierdził, że skala błędów podważa zaufanie do badania i może wymagać nowego raportu albo pełnej ręcznej weryfikacji materiałów. Deloitte nie odpowiedziało na pytania The Guardian.

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