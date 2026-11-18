Australijski stan Australia Zachodnia nie zostanie objęty federalnym systemem rezerwowania gazu ziemnego, który ma zobowiązać firmy do pozostawiania części wolumenów na rynek krajowy. Poinformował o tym OilPrice, powołując się na premiera stanu Rogera Cooka i Reuters.

Własne zasady stanu

W Australii Zachodniej już obowiązuje wymóg rezerwowania 15% gazu na pokrycie lokalnego popytu. Według Cooka to właśnie istnienie tego mechanizmu przekonało rząd federalny, by nie rozszerzać nowego systemu na ten stan.

W regionie znajdują się obiekty produkujące 66% australijskiego skroplonego gazu ziemnego na eksport. W szczególności Woodside Energy zarządza projektem North West Shelf, a Chevron — instalacjami Gorgon i Wheatstone.

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Powody federalnej inicjatywy

Canberra zaproponowała federalny mechanizm wcześniej w tym roku po ostrzeżeniach regulatora energetycznego o możliwym niedoborze gazu w stanach wschodniego wybrzeża przy znacznych wolumenach eksportu. Pierwotna wersja przewidywała rezerwowanie do 20% wydobycia każdej firmy.

Przedstawiciele branży twierdzili, że rygorystyczny wymóg mógłby pogorszyć warunki inwestowania w kraju. Następnie rząd zmienił podejście: firmy będą musiały rezerwować do 20% wolumenów, a nie stałą część na tym poziomie. System ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.

Cook zaznaczył również, że Australia Zachodnia nie ma połączenia rurociągowego ani morskiego ze wschodnim wybrzeżem, gdzie ryzyko niedoboru gazu jest największe. Jego zdaniem wyłączenie stanu powinno zapewnić pewność niezbędną do przyciągania inwestycji, uruchamiania nowych dostaw gazu i tworzenia miejsc pracy. Krytycy systemu ostrzegali, że może on obniżyć ceny rynkowe i powstrzymać inwestycje.

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