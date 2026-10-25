Rząd Australii Zachodniej sfinansuje środki bezpieczeństwa w prywatnych domach parlamentarzystów stanowych w związku z obawami dotyczącymi ataków i gróźb wobec polityków. Władze przyspieszą również przegląd bezpieczeństwa parlamentu i zapewnią politykom dodatkowych pracowników biur wyborczych, informuje ABC News.

Ataki i groźby wobec polityków

Dyskusja o bezpieczeństwie nasiliła się po ataku na niezależną federalną parlamentarzystkę Helen Haines w pobliżu jej biura wyborczego w australijskim stanie Wiktoria. W wyniku incydentu straciła obie nogi, a motyw ataku nie został dotąd ustalony.

Osobno trwa śledztwo w sprawie Johna Lawrence’a Smarta, któremu postawiono zarzuty grożenia pracownikom biura parlamentarzystki australijskiej Partii Pracy w Australii Zachodniej, Hannah Beazley. Parlamentarzysta Partii Pracy Mark Folkard, który wcześniej pracował jako policjant, również oświadczył, że ma do czynienia ze stalkerem. Jego zdaniem politycy powinni szukać przyczyn narastających napięć, a nie tylko apelować o ich zmniejszenie.

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Dostępność parlamentarzystów i bezpieczeństwo

Minister energetyki Australii Zachodniej Amber-Jade Sanderson powiedziała, że w ciągu ostatnich dwóch lat politykom coraz trudniej pozostawać dostępnymi dla wyborców. Wicepremierka stanu Rita Saffioti również stwierdziła, że debata polityczna stała się bardziej skrajna, a politycy są coraz częściej dehumanizowani.

Minister John Carey powiązał agresywne wypowiedzi w mediach społecznościowych z tworzeniem środowiska, które może zachęcać do przemocy lub agresji wobec osób publicznych. Jednocześnie niektórzy parlamentarzyści uważają osobiste spotkania z wyborcami za jeden ze sposobów łagodzenia napięć.

Komisarz policji Australii Zachodniej Col Blanch oświadczył, że poziom zagrożeń w stanie jest niższy niż w innych częściach kraju. Jak powiedział, policja prowadzi dla parlamentarzystów briefingi dotyczące środków bezpieczeństwa osobistego, aby mogli oni nadal utrzymywać obecność w swoich społecznościach.

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