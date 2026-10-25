W Australii Zachodniej rząd może rozważyć przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych między Perth a Albany po planowanym odkupieniu stanowej sieci kolejowych przewozów towarowych. Poinformowało o tym ABC News Australia.

Licząca 450 kilometrów Great Southern Railway, zbudowana w latach 1900., łączy Perth z Albany. Jej trasa przebiega między innymi przez Narrogin, Wagin, Katanning, Tambellup i Mount Barker. Przewozy pasażerskie na tej linii zakończono w 1978 roku; kilka późniejszych prób ich przywrócenia nie powiodło się.

Ocena kosztów i korzyści

Organizacja promująca rozwój kolei Countrynet Rail Alliance uważa, że powrót sieci pod kontrolę publiczną stwarza możliwość przywrócenia przewozów rolniczych i pasażerskich. Przedstawiciel organizacji Simon Lias wezwał do przeprowadzenia specjalnego studium wykonalności, aby ocenić koszty projektu i jego potencjalne korzyści.

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Rzecznik minister transportu Rity Saffioti oświadczył, że publiczna kontrola nad siecią umożliwi rozważenie nowych możliwości dla przewozów pasażerskich. Jednocześnie podkreślił, że aby kolej stała się realną alternatywą dla transportu drogowego, potrzebne są znaczne nakłady kapitałowe oraz stałe koszty eksploatacji.

Poparcie społeczności wzdłuż trasy

Propozycję poparły władze Albany i innych większych miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowej. Burmistrz Albany Greg Stokes powiedział, że wielu mieszkańców miasta popiera powrót pociągu. Jego zdaniem trasa mogłaby przynieść korzyści branży turystycznej i gospodarce regionu Great Southern.

Prezydentka hrabstwa Katanning Kristy D'Aprile zaznaczyła, że regularne połączenie mogłoby ułatwić mieszkańcom dostęp do usług medycznych, edukacyjnych i społecznych w Perth i Albany. Uważa również, że kolej pomogłaby lokalnym firmom i gospodarstwom rolnym przyciągać oraz zatrzymywać pracowników.

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