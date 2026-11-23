Zachodnie służby wywiadowcze uważają, że Rosja — państwo-agresor — może do końca roku umieścić na orbicie satelitę z ładunkiem nuklearnym. Według oceny Dowództwa Kosmicznego Bundeswehry start może nastąpić już w grudniu, informuje Tagesschau.

Według dziennikarzy WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung zachodnie siły zbrojne i służby wywiadowcze, w tym Bundeswehra i niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza, niedawno przekazały odpowiednie informacje kilku państwom NATO. Chodzi o satelitę, który według danych wywiadowczych nosi nazwę „Sputnik-S” i od kilku lat jest przechowywany w rejonie Moskwy.

Na początku listopada służby wywiadowcze ostrzegały, że urządzenie z ładunkiem nuklearnym może zostać wystrzelone w ciągu 60 dni. Niemieckie Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało na konkretne pytania dotyczące możliwych planów Moskwy, powołując się na poufność wewnętrznych konsultacji.

Reakcja Moskwy i ocena USA

Ambasada Rosji oświadczyła, że nie ma informacji o opisanych wydarzeniach, i odrzuciła przypuszczenia, nazywając je częścią kampanii propagandowej. Placówka dyplomatyczna twierdzi również, że rosyjska działalność kosmiczna jest zgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami i ma wyłącznie pokojowy charakter.

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W październiku amerykańska wojskowa agencja wywiadowcza DIA w swojej ocenie sytuacji w przestrzeni kosmicznej poinformowała, że Rosja rozwija satelitę do transportowania broni nuklearnej. DIA zaznaczyła, że umieszczanie na orbicie obiektów z bronią nuklearną lub innymi rodzajami broni masowego rażenia jest zakazane przez Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku.

Skutki eksplozji na orbicie

Według oceny DIA po umieszczeniu takiego satelity na orbicie będzie niewiele skutecznych środków przeciwdziałania. Dowódca Dowództwa Kosmicznego USA Stephen Whiting oświadczył, że eksplozja nuklearna w kosmosie może w pierwszych godzinach lub dniach unieruchomić około jedną trzecią satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, a pozostałe będą stopniowo przestawać działać w kolejnych miesiącach.

Niemieccy wojskowi ostrzegają, że skutkami mogą być zakłócenia w pracy satelitów cywilnych i wojskowych, powstanie niebezpiecznej chmury odłamków oraz silny impuls elektromagnetyczny, który może spowodować zakrojone na szeroką skalę awarie systemów technicznych na Ziemi. Generał major Armin Fleischmann oświadczył, że dla Niemiec oznaczałoby to możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz znaczne ograniczenia łączności i nawigacji.

Zachodni obserwatorzy przypuszczają również, że rosyjski satelita Kosmos-2553, wystrzelony w lutym 2022 roku, mógł być urządzeniem testowym do badania wpływu silnego promieniowania na systemy satelitarne. Rosja oficjalnie oświadczyła, że urządzenie jest przeznaczone do badań naukowych promieniowania kosmicznego.

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