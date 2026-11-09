W Wielkiej Brytanii Angielska Federacja Piłkarska powołała obrońcę Newcastle United Dana Burna do reprezentacji narodowej w miejsce Marca Guehiego, który wypadł z powodu kontuzji. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie federacji.

Zastępstwo z powodu kontuzji

34-letni Burn, który rozegrał 11 meczów w reprezentacji Anglii, dołączył do zespołu selekcjonera Thomasa Tuchela w bazie treningowej Tottenham Hotspur. Będzie przygotowywał się z drużyną do meczów Ligi Narodów z Chorwacją i Hiszpanią.

26-letni Guehi został zmieniony w przerwie sobotniego meczu z Nottingham Forest, w którym jego zespół przegrał 1:3. Brytyjskie media informowały, że piłkarz ma problem ze stawem biodrowym.

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Mecze Ligi Narodów

Reprezentacja Anglii podejmie Chorwację na stadionie Wembley w czwartek, a w niedzielę uda się do Madrytu na mecz z aktualnymi mistrzami świata — Hiszpanią. Będą to ostatnie spotkania angielskiej drużyny w grupie A3 Ligi Narodów.

Po czterech meczach Anglia zajmuje drugie miejsce z dziewięcioma punktami i traci trzy punkty do liderującej w grupie Hiszpanii. Chorwacja jest trzecia, a Czechy czwarte. Anglicy mogą zapewnić sobie miejsce w ćwierćfinale Ligi Narodów w marcu, jeśli nie przegrają z Chorwacją.

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