Oklahoma City Thunder pokonali Sacramento Kings 125:103 w Sacramento w Kalifornii, przerywając serię trzech porażek. Obrońca Shai Gilgeous-Alexander zdobył 37 punktów w trzech kwartach, informuje Taipei Times.

37 punktów w 29 minut

Gilgeous-Alexander trafił 13 z 20 rzutów z gry, w tym cztery z pięciu rzutów za trzy punkty, a także wszystkie siedem rzutów wolnych. Spędził na parkiecie 29 minut i nie wrócił do gry w ostatniej kwarcie. W każdym z trzech ostatnich meczów obrońca zdobywał co najmniej 31 punktów.

Debiutant Adai Mara, który wszedł z ławki rezerwowych, zdobył dla Thunder 16 punktów i 13 zbiórek. Ajay Mitchell zdobył 14 punktów, a Isaiah Hartenstein zanotował 11 zbiórek. Przewaga gości sięgnęła 27 punktów.

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Zryw pod koniec drugiej kwarty

Kings przegrywali 11:25, ale wyrównali na 47:47 na 3 minuty i 42 sekundy przed przerwą po rzucie wolnym Dariusa Acuffa Jr. Thunder zakończyli jednak drugą kwartę serią 15:3 i schodzili na przerwę przy wyniku 62:50. W tym momencie Gilgeous-Alexander miał 21 punktów w 18 minut.

W trzeciej kwarcie jego rzut za trzy punkty zwiększył przewagę Oklahoma City do 91:76. Na początku czwartej kwarty goście zaliczyli serię 19:4 już bez Gilgeousa-Alexandra na parkiecie. W zespole Sacramento debiutant Darius Acuff Jr. zdobył 26 punktów i miał sześć zbiórek. Zach LaVine opuścił mecz z powodu choroby.

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