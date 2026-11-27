Obrońca Chelsea Wesley Fofana został wygwizdany przez własnych kibiców podczas wyjazdowego meczu Premier League z Nottingham Forest w Nottingham. Jak informuje BBC Sport, 25-letni francuski piłkarz był wygwizdywany za każdym razem, gdy dotykał piłki. Część fanów skandowała również, że nie jest tam mile widziany.

Reakcja na wywiad

Reakcja trybun nastąpiła po publikacji dwugodzinnego nieautoryzowanego wywiadu Fofany z francuskim youtuberem Zackiem Nanim. Według BBC Sport podczas rozmowy piłkarz najwyraźniej żartował z niewykorzystanego przez siebie rzutu karnego w serii rzutów karnych w przegranym z Liverpoolem meczu Pucharu Ligi w ubiegłym miesiącu.

Trener Chelsea Xabi Alonso oświadczył, że środkowy obrońca przeprosił i taka sytuacja się nie powtórzy. Nani stanął w obronie piłkarza, mówiąc, że podczas wywiadu był on wyraźnie zdenerwowany i przyznawał, że musi grać lepiej.

Przebieg meczu

W piątej minucie Chelsea straciła gola po strzale Igora Jesusa z woleja. W 51. minucie Fofana sfaulował Liama Delapa w polu karnym, otrzymał żółtą kartkę, a Morgan Gibbs-White wykorzystał rzut karny, podwajając przewagę gospodarzy.

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Fofana został zmieniony przez Leviego Colwilla w 56. minucie, po tym jak Emmanuel Emegha zmniejszył stratę Chelsea. W 72. minucie Gibbs-White zdobył drugą bramkę, ustalając wynik na 3:1. W obecnym sezonie Fofana rozegrał dla Chelsea 10 meczów.

W wywiadzie obrońca wyjaśnił również, że zdecydował się wykonywać rzut karny przeciwko Liverpoolowi jako jeden z doświadczonych zawodników na boisku. Fofana, który przeszedł do Chelsea z Leicester w 2022 roku za 75 mln funtów, opowiedział, że w pewnym okresie piłka nożna czyniła go raczej nieszczęśliwym niż szczęśliwym, jednak później odzyskał formę fizyczną i psychiczną.

Publikacja wywiadu zbiegła się ze słabym okresem Chelsea: w ubiegłym tygodniu zespół przegrał u siebie z Leeds 1:4, ponosząc trzy porażki w czterech meczach. Po 11 kolejkach Premier League klub należy do czterech drużyn, które straciły ponad 20 goli.

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