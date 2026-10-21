Sąd Okręgowy w Jerozolimie w Izraelu na tym etapie nie ma wystarczających dowodów, aby podtrzymać zarzut zabójstwa wobec Agam Tsarafi i Shilat Huty w sprawie śmierci Benayahu Raziego. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na prawników Tsarafi z Biura Obrońcy Publicznego.

Jednocześnie, według obrońców, sąd uznał, że istnieją wystarczające wstępne dowody dla zarzutu pomocnictwa w zabójstwie. Sąd skierował także oboje oskarżonych do służby kuratorskiej, która ma ocenić możliwość ich zwolnienia pod warunkami ograniczającymi na czas rozpatrywania sprawy.

Stanowisko obrony

Prawnicy Tsarafi, Roi Politi i Omri Stern, podkreślają, że ich klientka nie była częścią planu zabójstwa i nie chciała śmierci Raziego. Według nich sąd przyjął te argumenty.

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Obrońcy twierdzą również, że po aresztowaniu Tsarafi była poddawana brutalnemu i poniżającemu traktowaniu ze strony Izraelskiej Służby Więziennej. We wrześniu Biuro Obrońcy Publicznego zwróciło się do Sądu Okręgowego w Tel Awiwie w sprawie warunków jej przetrzymywania. Po pojawieniu się nagrania przedstawiającego Tsarafi w areszcie jej prawnicy zwrócili się do sądu o zakazanie dalszego rozpowszechniania takich nagrań, uznając, że ją to poniża i może zaszkodzić jej prawu do rzetelnego procesu.

Okoliczności sprawy

W sierpniu Tsarafi i Hucie postawiono zarzuty wraz z czworgiem nieletnich w sprawie zabójstwa 19-letniego Raziego. Według oskarżenia Razi zmarł od ran kłutych w mieszkaniu w Jerozolimie w lipcu.

W aktach oskarżenia wskazano, że kobiety powiedziały nieletnim, iż Razi stosował wobec nich przemoc. Prokuratura twierdzi, że po tym sześcioro ludzi wspólnie postanowiło zaatakować Raziego i jego przyjaciela, a nieletni uzbroili się w noże i inne przedmioty przed powrotem do mieszkania. Według wersji oskarżenia Huta weszła do mieszkania razem z nieletnimi, podczas gdy Tsarafi pozostała w samochodzie i śledziła wydarzenia przez rozmowę wideo zainicjowaną przez Hutę. Żadnej z kobiet nie oskarżono o zadanie śmiertelnych ran kłutych.

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