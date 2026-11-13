Na świecie w 2025 roku spadły wskaźniki zachorowalności i śmiertelności z powodu gruźlicy, jednak tempo postępu pozostaje w tyle za celami wyznaczonymi przez globalną strategię End TB. Wskaźnik zachorowalności wyniósł 129 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców wobec 131 przypadków rok wcześniej — oznacza to spadek o 1,6%, podaje Health Policy Watch, powołując się na raport Światowej Organizacji Zdrowia.

Postęp pozostaje w tyle za wyznaczonymi celami

W ciągu dekady, od 2015 do 2025 roku, zachorowalność na gruźlicę na świecie zmniejszyła się o 14%. Jednocześnie strategia End TB zakładała ograniczenie tego wskaźnika o 50% do 2025 roku i o 80% do 2030 roku.

Liczbę zgonów z powodu gruźlicy w 2025 roku szacuje się na około 1,13 mln. To o 4% mniej niż 1,18 mln zgonów w 2024 roku oraz o 35% mniej w porównaniu z 1,74 mln w 2015 roku. Tym samym w 2025 roku osiągnięto pierwszy pośredni cel End TB dotyczący ograniczenia śmiertelności, który pierwotnie planowano zrealizować do 2020 roku.

Największe obciążenie chorobą

Na 30 krajów o wysokim obciążeniu gruźlicą przypada 88% wszystkich przypadków na świecie. Około jedna czwarta przypadków w 2025 roku została zarejestrowana w Indiach. Wśród ośmiu państw, na które łącznie przypada około dwóch trzecich światowej liczby przypadków, znalazły się także Indonezja, Filipiny, Chiny, Pakistan, Nigeria, Demokratyczna Republika Konga i Bangladesz.

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Wśród osób, które zachorowały na gruźlicę, 54% stanowili mężczyźni, 35% kobiety, a 11% dzieci. Eksperci WHO odnotowali znaczny postęp w ograniczaniu całkowitej liczby przypadków w regionach Afryki i Europy, a także w Chinach i Indiach.

WHO ostrzega przed niedoborem finansowania

WHO wyraziła zaniepokojenie ograniczeniem międzynarodowego finansowania od darczyńców dla programów profilaktyki, diagnostyki i leczenia gruźlicy. W 2025 roku łączne finansowanie tych obszarów wyniosło 6,6 mld dolarów — zaledwie 30% rocznego celu wynoszącego 22 mld dolarów, wyznaczonego na 2027 rok.

Niektóre kraje o wysokim obciążeniu chorobą zwiększyły finansowanie krajowe, przede wszystkim Indie i Indonezja. Jednocześnie WHO zaznaczyła, że skutki ograniczenia całkowitego finansowania diagnostyki, leczenia i profilaktyki mogą ujawnić się z opóźnieniem.

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