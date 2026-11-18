17 listopada 2026 roku amerykańscy ustawodawcy osiągnęli porozumienie co do zasady w sprawie wymogu wyposażenia cywilnych samolotów w systemy ADS-B In, które dostarczają załogom informacji o ruchu lotniczym wokół nich. Inicjatywę ogłoszono podczas wydarzenia na Kapitolu, zorganizowanego przez rodziny ofiar styczniowego z 2025 roku zderzenia samolotu pasażerskiego i wojskowego śmigłowca nad rzeką Potomak, informuje AeroTime.

Kogo obejmą wymagania

Obecnie Federalna Administracja Lotnictwa USA wymaga stosowania ADS-B Out w znacznej części kontrolowanej przestrzeni powietrznej kraju. Urządzenie to przekazuje dane o położeniu samolotu, natomiast ADS-B In umożliwia otrzymywanie informacji o innych statkach powietrznych.

Nowy wymóg ma dotyczyć samolotów pasażerskich, odrzutowców biznesowych oraz samolotów lotnictwa ogólnego eksploatowanych w przestrzeni powietrznej, w której nadajniki ADS-B Out są już obowiązkowe. Jednocześnie nie przewiduje on instalacji ADS-B In w każdym statku powietrznym: na przykład zabytkowy lekki samolot lub balon, któremu wolno latać bez ADS-B Out, nie będzie automatycznie musiał instalować tego wyposażenia.

Termin i śledztwo w sprawie katastrofy

Ustawa ROTOR Act, zatwierdzona przez Senat, wyznacza termin wyposażenia do 31 grudnia 2031 roku. Dla samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie startowej poniżej 12 500 funtów, eksploatowanych zgodnie z przepisami Part 91, które regulują większość prywatnych lotów w USA, przewiduje tańsze alternatywy, w tym przenośne odbiorniki. O tym, jakie dokładnie wyposażenie będzie spełniać wymogi, zdecyduje Federalna Administracja Lotnictwa USA.

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Porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Kongres, ponieważ Izba Reprezentantów i Senat wcześniej przyjęły różne projekty ustaw dotyczących bezpieczeństwa lotów. Republikański senator z Teksasu Ted Cruz wyraził nadzieję, że Kongres uchwali ustawę do końca roku.

29 stycznia 2025 roku lot American Airlines 5342, obsługiwany przez PSA Airlines samolotem CRJ700, zderzył się nad rzeką Potomak w pobliżu Narodowego Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie z wojskowym śmigłowcem Black Hawk. Zginęły wszystkie 64 osoby na pokładzie samolotu oraz trzech członków załogi śmigłowca. Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu ustaliła, że do katastrofy przyczyniły się niedociągnięcia w projektowaniu przestrzeni powietrznej, nadzorze i zarządzaniu ryzykiem ze strony Federalnej Administracji Lotnictwa i armii.

Zgodnie z modelowaniem rady system ostrzegania oparty na ADS-B mógł ostrzec załogę samolotu pasażerskiego o śmigłowcu na 59 sekund przed zderzeniem, a następnie ponownie na 35 sekund przed nim. Istniejący na samolocie system ostrzegania przed kolizją działał prawidłowo, jednak z powodu wbudowanych w niego ograniczeń wysokości nie wydał poleceń manewrowania. Rada wydała również 50 zaleceń dotyczących tras śmigłowców, procedur kontroli ruchu lotniczego, nadzoru nad bezpieczeństwem oraz wyposażenia zapobiegającego kolizjom.

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