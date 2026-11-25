W Niemczech spółka kolejowa Deutsche Bahn planuje wkrótce rozpocząć sprzedaż biletów przewoźnika Flixtrain przez internet i aplikację. Informuje o tym Der Spiegel. Wcześniej kanały sprzedaży Deutsche Bahn były zamknięte dla ofert konkurentów.

Sprzedaż przez kanały cyfrowe

Planowana współpraca dotyczy pasażerskich przewozów kolejowych. Flixtrain jest konkurentem Deutsche Bahn, a jego bilety mają pojawić się w cyfrowych kanałach państwowego koncernu — w internecie i aplikacji. W publikacji mowa jest konkretnie o zamiarze spółki oferowania tych biletów, a nie o już uruchomionej sprzedaży.

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Presja na koncern

Der Spiegel przypuszcza, że zmiana podejścia może być związana z rosnącą presją na Deutsche Bahn. Publikacja nie podaje konkretnej daty rozpoczęcia sprzedaży ani innych warunków przyszłej współpracy. Nie wyjaśniono również, jak dokładnie zostanie zorganizowana sprzedaż biletów w kanałach cyfrowych.

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