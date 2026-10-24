W Pakistanie państwowe koleje Pakistan Railways wprowadziły w całym systemie nadzwyczajne środki dla bezpiecznej eksploatacji pociągów. Będą one obowiązywać do 31 grudnia, a urlopy pracowników w terenie zostały odwołane na trzy miesiące.

Wzmocniona kontrola ruchu

Jak informuje The Express Tribune, decyzję podjęto na polecenie ministra kolei Hanifa Abbasiego. Urzędników zobowiązano także do wyjazdów w teren w każdą niedzielę i kontrolowania ruchu pociągów. Podczas służbowych podróży do innych miast pracownicy kolei mają korzystać z pociągów.

Główni inżynierowie działów cywilnego i mechanicznego będą codziennie składać ministerstwu raporty dotyczące swoich obszarów pracy. Codziennych raportów będzie się także wymagać od szefa służby bezpieczeństwa. Abbasi oświadczył, że celem tych środków jest zapewnienie pasażerom możliwie najbezpieczniejszych podróży.

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Ponad 55 wypadków od początku roku

Według źródeł kolejowych od 1 stycznia pociągi pasażerskie i towarowe Pakistan Railways uczestniczyły w ponad 55 wypadkach o różnym stopniu ciężkości. Jak podaje publikacja, incydenty te prawdopodobnie doprowadziły do śmierci kilku osób, obrażeń u dziesiątek osób oraz strat w infrastrukturze kolejowej sięgających milionów rupii.

Wśród najnowszych przypadków było wykolejenie dziesięciu wagonów pociągu towarowego w pobliżu Khanpuru 27 sierpnia. Tego samego dnia w pobliżu Kala Gujranu wykoleiły się lokomotywa i dwa wagony Rawal Express. We wrześniu doszło do wypadków z udziałem pociągów z węglem w pobliżu Kotri i Khairpuru, a także do wykolejenia wagonu pociągu Khyber Mail w pobliżu Sanjhani.

Według źródeł kolejowych najwięcej wypadków miało miejsce w dywizjach Sukkur, Karaczi i Multan. W maju pociąg w Kwecie padł ofiarą sabotażu, w wyniku którego uszkodzono trzy wagony.

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