Rząd Zambii planuje w 2027 roku zmniejszyć deficyt budżetowy do nie więcej niż 3% produktu krajowego brutto, wobec 5,9% w tym roku. Jednocześnie władze chcą utrzymać tempo wzrostu gospodarczego na poziomie około 5%, informuje TimesLIVE.

Przyczyny wzrostu deficytu

Minister finansów Situmbeko Musokotwane przedstawił te cele podczas wystąpienia budżetowego. Jak powiedział, deficyt wzrósł w tym roku z powodu obniżenia podatków od paliw, wprowadzonego w celu złagodzenia skutków wojny w Iranie dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Na budżet wpłynęły również wydatki na zakup kukurydzy do krajowych rezerw żywnościowych.

W ubiegłym miesiącu wzrost gospodarczy Zambii w 2026 roku prognozowano na 5,3%. Kraj wyszedł z przedłużającego się kryzysu zadłużenia po tym, jak w 2020 roku stał się pierwszym państwem afrykańskim, które ogłosiło niewypłacalność długu państwowego podczas pandemii COVID-19.

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Stawka na przemysł miedziowy

W październiku Zambia otrzymała zatwierdzenie na poziomie personelu Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla nowego programu o wartości 1,5 mld dolarów. Musokotwane poinformował również, że wydobycie miedzi w tym roku prognozuje się na poziomie 930 tys. ton, wobec około 890 tys. ton w 2025 roku.

Rząd obiecał stabilny i przewidywalny system fiskalny dla firm wydobywczych. Zambia dąży do ponad trzykrotnego zwiększenia produkcji miedzi do 3 mln ton do 2031 roku.

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