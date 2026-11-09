W USA liczba aktywnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań sięgnęła w październiku 183 500, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu z rokiem wcześniej. Był to najwyższy wzrost roczny od ośmiu miesięcy. Jednocześnie sprzedający w większości nie obniżają cen ofertowych, a kupujący wycofują się z powodu wyższych stóp kredytów hipotecznych, podaje CNBC.

Nowych ogłoszeń było mniej

Liczba aktywnych ogłoszeń rośnie co miesiąc od lutego, choć liczba nowych ogłoszeń w październiku była o 7,5% niższa niż w październiku 2025 roku. Według Realtor.com całkowita podaż mieszkań w kraju jest obecnie tylko o 6,6% niższa od typowego poziomu sprzed pandemii. To najmniejsza różnica od początku pandemii.

Główna ekonomistka Realtor.com Danielle Hale zaznaczyła, że rynek ochładza się po obu stronach: kupujący tracą siłę nabywczą z powodu wyższych stóp kredytów hipotecznych, a właściciele nieruchomości rzadziej wystawiają mieszkania na sprzedaż. Jednocześnie, jak powiedziała, nie odnotowano masowego wycofywania ogłoszeń ani obniżek cen.

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Liczba kontraktów zmniejszyła się

W październiku ceny ofertowe obniżyło nieco ponad 20% sprzedających — mniej więcej tyle samo co we wrześniu i w październiku poprzedniego roku. Stopy kredytów hipotecznych nieco spadły w ciągu miesiąca, lecz pozostawały o ponad jeden punkt procentowy wyższe niż rok wcześniej.

Liczba nowych transakcji na etapie podpisanych kontraktów, przed ich zamknięciem, spadła o 16,8% w ujęciu rocznym, według danych Zillow. Był to najgłębszy roczny spadek od sierpnia 2023 roku i najsłabszy wynik październikowy od 2018 roku.

Zillow oszacował miesięczną ratę kredytu hipotecznego za typowy dom w USA na 2 004 dolary przy 20% wkładu własnego, bez uwzględnienia podatków i ubezpieczenia. To o 12,8% więcej niż rok wcześniej i o 4,8% więcej niż we wrześniu — największy miesięczny wzrost od czterech lat. Główny ekonomista Zillow Mischa Fisher oczekuje jeszcze większego spadku w listopadzie, ale prognozuje osłabienie tempa spowolnienia na początku nowego roku.

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