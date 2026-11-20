Deweloperzy Ethereum odłożyli dużą aktualizację sieci Glamsterdam co najmniej do połowy stycznia 2027 roku. Za najbardziej prawdopodobny termin uruchomienia w sieci głównej uznaje się koniec stycznia lub początek lutego, ponieważ twórcy aplikacji potrzebują czasu na poprawienie inteligentnych kontraktów, które mogą nie działać według nowych zasad.

Testowanie i terminy poprawek

Jak informuje CoinDesk, przedstawiciele Ethereum Foundation i niezależni badacze bezpieczeństwa skontaktowali się z ponad 50 firmami, których oprogramowanie może zostać dotknięte aktualizacją. Większość z nich oświadczyła, że będzie mogła zaktualizować kod do połowy stycznia, jeśli zasady Glamsterdam pozostaną bez zmian.

Deweloperzy wstępnie zaplanowali testy w publicznej sieci testowej Hoodi na tydzień rozpoczynający się 14 grudnia. Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu tego testu ma zostać podjęta na kolejnym spotkaniu deweloperów 26 listopada. Zgodnie z dyskusją na spotkaniu twórcy aplikacji mają usunąć najpoważniejsze problemy do połowy grudnia, a mniej pilne — do 10 stycznia.

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Wzrost opłat za tworzenie kontraktów

Aktualizacja Glamsterdam ma zwiększyć przepustowość Ethereum i umożliwić aplikacjom, w tym platformom handlu w blockchainie oraz usługom kredytowym, rozszerzenie funkcjonalności. Jednocześnie znacząco podnosi podstawową opłatę za utworzenie nowego inteligentnego kontraktu — z 32 000 do 183 600 jednostek gazu. Osobno przewidziano koszty przechowywania kodu.

Inteligentne kontrakty obliczone według starych parametrów mogą wyczerpać gaz podczas wykonywania transakcji i zakończyć się błędem. Badacze bezpieczeństwa wykryli około 200 potencjalnych problemów. Deweloper Ethereum Foundation Marius van der Wijden wcześniej oceniał, że zmiany mogą zakłócić działanie nawet 15 000 aplikacji, i ostrzegł, że jeden z proponowanych sposobów rozwiązania problemu może zamiast tego dotknąć inne aplikacje.

Za utrzymaniem obecnych zasad opowiedziały się zespoły Geth, Nethermind, Reth i ethrex. Erigon nalega na zmianę parametrów, a zespół Besu zgodził się z obecnym podejściem po zaproponowaniu węższej poprawki.

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