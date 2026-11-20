We Francji ubezpieczone straty spowodowane zamieszkami i grabieżami podczas protestów przeciwko kosztom życia w dniach 17–18 października 2026 roku mogą sięgnąć 207 mln euro. Ta wstępna ocena francuskiego stowarzyszenia branży ubezpieczeniowej France Assureurs, sporządzona na podstawie danych na 12 listopada, obejmuje 5280 wniosków o odszkodowanie, informuje Euronews.

Główna część strat dotyczy biznesu

Ponad 95% prognozowanej kwoty, czyli 198 mln euro, dotyczy uszkodzeń mienia przedsiębiorstw. W tej kategorii złożono 4050 wniosków o odszkodowanie. Straty w mieniu osób fizycznych szacuje się na 3,5 mln euro na podstawie 370 wniosków, a uszkodzenia pojazdów — na 6 mln euro na podstawie 860 wniosków.

Prezeska France Assureurs Florence Lustman oświadczyła, że koszt skutków przemocy miejskiej z 17 i 18 października jest szczególnie wysoki, biorąc pod uwagę krótki czas trwania wydarzeń. Dla porównania, zamieszki w 2005 roku kosztowały ubezpieczycieli 209 mln euro w ciągu czterech tygodni, a ruch „żółtych kamizelek” w latach 2018–2019 — 256 mln euro w ciągu kilku miesięcy.

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Pomoc dla małych firm

Francuski rząd opublikował zasady przyznawania dotacji przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 50 pracowników, które ucierpiały w wyniku przemocy miejskiej w październiku i listopadzie. Pomoc w wysokości od 1 tys. do 10 tys. euro jest przeznaczona dla małych przedsiębiorstw, które poniosły największe straty.

Wniosek za pośrednictwem platformy Démarche numérique należy złożyć nie później niż sześć tygodni po podpisaniu dekretu. W każdym regionie wnioski będzie rozpatrywać komisja pod przewodnictwem prefekta lub jego przedstawiciela, uwzględniając straty operacyjne, charakter i skalę uszkodzeń, a także możliwość otrzymania innego wsparcia państwowego lub lokalnego.

Władze lokalne na najbardziej dotkniętych obszarach również przeznaczyły środki nadzwyczajne. Ponadto Bpifrance oferuje poszkodowanym właścicielom sklepów nieoprocentowane pożyczki do 50 tys. euro, w tym na uzupełnienie zapasów przed Bożym Narodzeniem.

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