W Stanach Zjednoczonych zastępca dyrektora Federalnego Biura Śledczego Chris Raia planuje przejść na emeryturę w grudniu, jak podaje The Independent. O jego decyzji źródła zaznajomione ze sprawą poinformowały „The Washington Post”. Raia może opuścić stanowisko niespełna rok po nominacji.

Zmiany kadrowe w FBI

Raia odpowiadał za codzienne funkcjonowanie biura, a jego odejście na emeryturę stworzy kolejne wakujące stanowisko kierownicze w FBI. Według źródeł „The Washington Post” sprzyjał on spokojniejszej i bardziej profesjonalnej atmosferze w instytucji oraz miał doświadczenie w kierowaniu sprawami kontrterrorystycznymi.

Raia został mianowany zastępcą dyrektora po rezygnacji podcastera Dana Bongino w grudniu. Bongino odszedł z biura wśród doniesień o sporach z byłą prokurator generalną Pam Bondi dotyczących działań administracji w sprawie materiałów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina. Inny zastępca dyrektora, były prokurator generalny stanu Missouri Andrew Bailey, opuścił stanowisko we wrześniu; jego następca nie został jeszcze mianowany.

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Kariera w FBI

Raia, były oficer Straży Przybrzeżnej USA, dołączył do FBI w 2003 roku. Przez ponad dwie dekady prowadził śledztwa w sprawach brutalnych przestępstw, handlu narkotykami i działalności gangów, a także kierował dochodzeniami kontrterrorystycznymi i sprawami bezpieczeństwa narodowego.

Pomagał koordynować reakcję na śmiertelny atak z użyciem ciężarówki w Nowym Orleanie 1 stycznia 2025 roku. W kwietniu Raia został mianowany szefem nowojorskiego biura FBI po pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale kontrterrorystycznym centrali biura.

W ubiegłym tygodniu Raia reprezentował dyrektora FBI Kasha Patela na dorocznym przesłuchaniu Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów dotyczącym globalnych zagrożeń. Ustawodawcy oświadczyli, że Patel odmówił udziału w przesłuchaniu, a republikański przewodniczący komisji Andrew Garbarino wyraził rozczarowanie jego nieobecnością.

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