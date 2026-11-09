W USA zastępca szefa personelu Białego Domu Richard Walters odchodzi ze stanowiska w związku ze zmianami kadrowymi w administracji prezydenta Donalda Trumpa. Stało się to po ogłoszeniu nominacji Stephena Millera na nowego szefa personelu Białego Domu.

Oświadczenie Millera

Jak podaje The Hill, Miller nazwał Waltersa cennym członkiem zespołu Białego Domu, który pomógł administracji odnieść szereg największych sukcesów. Według niego Walters będzie nadal pomagał zespołowi z zewnątrz.

O odejściu Waltersa jako pierwszy poinformował Axios. Materiał nie precyzuje powodów jego decyzji ani jego dalszych planów.

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Zmiana na stanowisku szefa personelu

W ubiegłym tygodniu Trump oświadczył, że Susie Wiles opuści stanowisko szefowej personelu Białego Domu i przejdzie do struktury politycznej Trumpa. Prezydent poinformował, że Miller, który był zastępcą szefa personelu, ma kierować jego personelem od poniedziałku, 9 listopada 2026 roku.

Według gazety nominacja Millera nastąpiła po nieudanym dniu wyborczym dla Partii Republikańskiej: demokraci zdobyli Izbę Reprezentantów i Senat oraz zwyciężyli w regionach, w których wcześniej mieli mniejsze poparcie.

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