W Niemczech zastępca przewodniczącego frakcji parlamentarnej AfD Stephan Keuter wycofał swoje wcześniejsze oświadczenie o rzekomych kontaktach partii ze służbami wywiadowczymi Rosji, państwa-agresora, oraz USA. Oświadczył, że ani on, ani inni członkowie frakcji AfD nie utrzymują kontaktów z zagranicznymi służbami specjalnymi.

Doprecyzowanie wcześniejszego oświadczenia

Jak informuje Der Spiegel, Keuter przyznał, że jego słowa podczas konferencji prasowej frakcji AfD w Bundestagu 2 listopada 2026 roku były nieumyślnie wprowadzające w błąd i niezgodne z faktami. Odpowiednie oświadczenie rozpowszechniła frakcja parlamentarna partii.

Na początku listopada Keuter, przedstawiając stanowisko AfD w sprawie relacji z USA i Rosją, mówił o kontaktach frakcji z Departamentem Stanu USA oraz doradcami prezydenta Donalda Trumpa. Według jego ówczesnych słów kontakty miały także istnieć z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rosji, państwa-agresora, i jej administracją prezydencką, a także z powiązanymi z nimi służbami wywiadowczymi.

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Reakcja we frakcji

Przedstawiciel frakcji przekazał agencji dpa, że Keuter dodatkowo wyjaśnił swoje oświadczenie w związku z tym, że Bundestag ma w piątek omówić reformę służb specjalnych. Według dpa jego słowa stały się przedmiotem dyskusji na wtorkowym posiedzeniu frakcji AfD.

Rzecznik partii ds. polityki wewnętrznej Gottfried Curio miał ostro skrytykować Keutera. Przewodniczący frakcji Tino Chrupalla, według agencji, ostrzegł, że podobne wypowiedzi mogą prowadzić do oskarżeń o zdradę stanu.

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