W Polsce poprawił się stan policjantów rannych podczas dramatycznych wydarzeń w Krakowie. Poinformował o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Polski Czesław Mroczek.

Stan funkcjonariuszy poprawia się

Jak podaje RMF24, urzędnik powołał się na informacje komendanta głównego policji Marka Boronia. Według niego Boroń spotkał się tego dnia z policjantami.

Mroczek zaznaczył, że ich stan jest lepszy, w szczególności po operacji. Dodał, że ma nadzieję, iż najgorsze dla funkcjonariuszy jest już za nimi.

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Jeden z policjantów został przeniesiony do szpitala wojskowego

Starszy posterunkowy Artur Morański został przeniesiony do szpitala wojskowego ze względu na potrzebę wykonania procedur i operacji. Wiceminister powiedział, że trwa walka o zdrowie policjanta.

Według Mroczka dla funkcjonariuszy ważne jest nie tylko wyzdrowienie, lecz także możliwość powrotu do służby. Oświadczył, że jeśli będą chcieli kontynuować służbę po leczeniu, władze również będą do tego dążyć.

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