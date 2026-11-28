W Grecji wiceminister spraw wewnętrznych Vangelis Liakos podał się do dymisji po doniesieniach, że firmy jego dwóch sióstr otrzymały bezpośrednie kontrakty państwowe o wartości ponad 1,4 mln euro. Informuje o tym Politico Europe.

Oświadczenie urzędnika

Liakos ogłosił swoją decyzję 28 listopada. We wpisie w mediach społecznościowych oświadczył, że padł ofiarą niemoralnego i wulgarnego ataku, a dymisję złożył w nadziei na powstrzymanie przedwyborczego kanibalizmu.

Urzędnik oświadczył, że nie był zaangażowany w działalność zawodową swoich sióstr i że nie istnieje odpowiedzialność rodzinna. Przed dymisją twierdził także, że nie jest związany z firmami, a biznesy jego sióstr odnoszą sukcesy, ponieważ są one w najbardziej produktywnym wieku. Siostry Liakosa nie skomentowały publicznie doniesień.

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Reakcja i tło

Według publikacji obroty firm sióstr Liakosa uzyskiwane od organów państwowych wzrosły ośmiokrotnie po tym, jak został on wybrany do parlamentu w 2019 roku. Partie opozycyjne domagały się jego dymisji, twierdząc, że nie ma on politycznej i moralnej legitymacji do pozostania na stanowisku. Krytyka płynęła także od kilku przedstawicieli rządzącej partii Nowa Demokracja, którzy wezwali go, by ułatwił sytuację rządowi i podał się do dymisji.

Liakos objął stanowisko 13 listopada po zmianach kadrowych wywołanych dymisją Lazarosa Tsavdaridisa. Opuścił on rząd po doniesieniach, że jego córka została zarejestrowana w młodzieżowej drużynie piłki ręcznej, aby uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uniwersytet, choć nie grała. Tsavdaridis zaprzeczył wszelkim nieprawidłowościom.

Dymisja Liakosa była kolejnym ciosem dla centroprawicowej Nowej Demokracji premiera Kyriakosa Mitsotakisa przed wyborami, które nie zostały jeszcze wyznaczone, ale których przeprowadzenie jest spodziewane wiosną przyszłego roku.

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