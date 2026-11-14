W Stanach Zjednoczonych podsekretarz obrony ds. polityki Elbridge Colby oświadczył, że okręty podwodne marynarki wojennej kraju są niezastąpionym elementem odstraszania przeciwników na Pacyfiku. Powiedział to podczas wystąpienia przed przedstawicielami branży i marynarki wojennej na wydarzeniu Naval Submarine League, informuje The Japan Times.

Rola sił podwodnych

Według Colby’ego, w regionie charakteryzującym się ogromnymi odległościami i geografią morską okręty podwodne mogą komplikować plany przeciwnika w sposób, w jaki niewiele innych środków jest w stanie to zrobić. Dodał, że w warunkach, gdy powierzchnia morza staje się coraz bardziej obserwowalna i stanowi przedmiot rywalizacji, przestrzeń podwodna zyskuje jeszcze większą wartość strategiczną.

Pierwszy łańcuch wysp

Urzędnik podkreślił znaczenie sił podwodnych dla niedopuszczenia do przejęcia przez przeciwnika kontroli nad tak zwanym pierwszym łańcuchem wysp. Według niego obejmuje on Japonię, Tajwan oraz części Filipin i Indonezji.

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Colby stwierdził również, że amerykańskie okręty podwodne o napędzie atomowym odgrywają nieproporcjonalnie dużą rolę w osłabianiu przekonania geopolitycznych rywali o możliwości szybkiego osiągnięcia decydującego zwycięstwa wojskowego w operacjach na rozległych akwenach lub przez nie. Colby nie wymienił bezpośrednio Chin, jednak The Japan Times zauważa, że kontekst jego wypowiedzi wskazywał właśnie na nie.

W przyszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping mają odbyć trzecie w tym roku spotkanie na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen.

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