Zastępca specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii Claudio Cordone potępił śmierć syryjskiego cywila Muata Salamy al-Baira we wsi Dżamla w zachodniej części prowincji Daraa. Informuje o tym Anadolu Agency.

Reakcja przedstawiciela ONZ

Cordone złożył kondolencje rodzinie zmarłego i oświadczył, że Izrael musi w pełni szanować suwerenność i integralność terytorialną Syrii, a także prawo międzynarodowe. Nazwał zmarłego młodym syryjskim cywilem z niepełnosprawnością.

Okoliczności incydentu

Muat Salama al-Bair zginął w czwartek podczas izraelskiej operacji wojskowej w Dżamli. Krewny zmarłego powiedział agencji, że miał on zaburzenia słuchu i nie był w stanie zareagować na rozkazy izraelskich żołnierzy, by się zatrzymać.

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Izraelskie wojsko oświadczyło, że otworzyło ogień po tym, jak osoba zbliżyła się do jego sił i nie zastosowała się do ostrzeżeń. Według wojska incydent jest badany.

Agencja zaznacza, że izraelskie operacje wojskowe na południu Syrii trwają, w tym w prowincjach Daraa i Kunejtra. Po upadku rządu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku Izrael rozszerzył swoją obecność wojskową na południu Syrii, w tym zajmując strefę buforową monitorowaną przez ONZ, utworzoną zgodnie z porozumieniem o rozdzieleniu sił z 1974 roku. Damaszek wielokrotnie potępiał takie działania jako naruszenie swojej suwerenności i wzywał do wycofania sił izraelskich.

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