W Belgii w piątek, 27 listopada, z powodu awarii IT na wszystkich stacjach kolejowych przestały działać ekrany informacji pasażerskiej oraz systemy komunikatów głosowych. Potwierdził to operator infrastruktury kolejowej Infrabel, informuje Anadolu Agency.

Usterka w całym kraju

Zakłócenie objęło stacje kolejowe w całym kraju. Według belgijskiego nadawcy publicznego VRT w wyniku usterki tablice informacji pasażerskiej pozostały puste. Jednocześnie systemy, za pośrednictwem których na stacjach nadawane są komunikaty głosowe, przestały działać.

Tym samym awaria dotknęła dwóch sposobów informowania pasażerów na stacjach: informacji na ekranach oraz komunikatów przekazywanych przez systemy ogłoszeniowe.

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Nie ustalono przyczyny awarii

Rzecznik Infrabel Frédéric Petit oświadczył, że zakłócenie w działaniu systemów spowodowała awaria IT. Jednocześnie pierwotna przyczyna tej usterki w momencie przekazania informacji pozostawała nieznana.

Infrabel poinformował, że pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu.

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