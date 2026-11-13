W Dublinie w Irlandii, po poważnej awarii usług Microsoftu, która trwała niemal 24 godziny i dotknęła miliony użytkowników w 74 krajach, nasiliły się apele o rozwój własnej infrastruktury cyfrowej Europy. Usterka wpłynęła między innymi na działanie poczty Outlook i usługi komunikatora Teams, informuje Politico Europe.

Zależność od zewnętrznych technologii

Dyrektor generalny Mistral Arthur Mensch powiedział po spotkaniu przywódców UE poświęconym sztucznej inteligencji w Dublinie, że tylko 20% europejskich usług cyfrowych działa na europejskiej infrastrukturze. Według niego środki wydawane na amerykańskie lub chińskie technologie można byłoby przeznaczyć na infrastrukturę pod europejską kontrolą, a także na badania i rozwój.

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał po spotkaniu w serwisie X, że niezależności Europy nie można zlecać na zewnątrz i należy ją budować w Europie. Dyplomata UE obecny podczas rozmów podkreślił potrzebę przyspieszenia wydawania zezwoleń i inwestycji, aby konkurować na światowym rynku i zapewnić suwerenność.

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Apele o zmianę zamówień publicznych

Fińska europosłanka Aura Salla powiedziała, że UE przekazała zbyt dużą część swojej infrastruktury cyfrowej podmiotom spoza bloku. Zaproponowała, aby kontrakty publiczne wspierały europejskie technologie.

Sekretarz generalny Digital SME Alliance Sebastien Toffaletti nazwał awarię przypomnieniem o systemowym ryzyku koncentracji infrastruktury cyfrowej w rękach kilku globalnych gigantów technologicznych. W Wielkiej Brytanii przedstawicielka Liberalnych Demokratów Victoria Collins wezwała do pilnego zakończenia zależności od ograniczonej liczby firm. Niemiecki poseł Johannes Schätzl powiedział, że suwerenność cyfrowa powinna być definiowana przez zdolność do zachowania działania nawet podczas takich awarii.

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