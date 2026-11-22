W USA loty linii Delta Air Lines były masowo opóźniane z powodu usterki technicznej, która zakłóciła pracę głównego hubu przewoźnika — międzynarodowego lotniska Hartsfield–Jackson w Atlancie. Jak podaje Anadolu Agency, awaria wpłynęła na odloty i przyloty samolotów na szeregu dużych amerykańskich lotnisk.

Ograniczenia lotów do Atlanty

Federalna Administracja Lotnictwa USA początkowo wstrzymała odloty lotów Delta zmierzających do Atlanty. Później środek ten zastąpiono programem opóźnień: samoloty mogły startować, jednak średni czas opóźnienia wynosił niemal godzinę. Początkowo program miał obowiązywać co najmniej do godziny 13:00 czasu lokalnego.

Delta wyjaśniła zakłócenia usterką zautomatyzowanego systemu, który przed odlotem oblicza masę i wyważenie samolotu. Zespoły przewoźnika przeszły na procedury ręczne, aby bezpiecznie odprawiać loty podczas przywracania automatyzacji. Jednocześnie ręczne obliczenia spowolniły odloty samolotów, ograniczyły dostępność bramek dla przylatujących maszyn i nasiliły zatłoczenie na lotnisku.

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Opóźnienia na lotniskach w USA

Pasażerowie zgłaszali opóźnienia w Atlancie, Newark, LaGuardii, na lotniskach Washington Reagan i Dulles, a także w Bostonie, Baltimore, Miami i Minneapolis. Według serwisu FlightAware krótko przed godziną 10:00 na lotnisku w Atlancie opóźnionych było niemal 500 lotów.

O godzinie 11:36 czasu wschodniego na krajowej stronie statusu FAA nie wyświetlano już programu opóźnień dla Atlanty. Nadal jednak nie było jasne, czy Delta w pełni przywróciła zautomatyzowany system.

Awaria nastąpiła przed intensywnym okresem podróży z okazji Święta Dziękczynienia. Administracja lotniska w Atlancie spodziewa się ponad 4 milionów pasażerów do 1 grudnia, czyli o 5% więcej niż rok wcześniej.

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