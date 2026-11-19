Przedłużająca się awaria wewnętrznych systemów komunikacyjnych amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego dotknęła obiekt w stanie Georgia, który według CNN monitoruje cyberbezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. Jak informuje The Independent, usterka trwała już trzeci dzień i wzbudziła obawy dotyczące wewnętrznej komunikacji związanej z wojną w Iranie.

Najbardziej wrażliwe i najważniejsze sieci wywiadowcze NSA nadal działały. Jednocześnie pracownicy obiektu w Georgii korzystali z systemów zapasowych i alternatywnych sposobów wymiany informacji.

Kod pomarańczowy w siedzibie głównej

Sytuacji w siedzibie głównej NSA w Maryland nadano status „kodu pomarańczowego”. Według CNN oznaczało to, że kampus tymczasowo zamknięto dla większości pracowników.

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Korespondentka CNN ds. bezpieczeństwa narodowego Natasha Bertrand powiedziała, że wielu pracowników obiektu w Georgii pracowało z domu z powodu awarii. Według niej za pośrednictwem domowych sieci nie mogli uzyskać dostępu do wrażliwych i tajnych informacji. Pełne przywrócenie działania mogło potrwać do piątku, oceniła dziennikarka, jednak dokładne terminy pozostawały nieznane.

Wykluczono wersję cyberataku

Amerykańscy urzędnicy poinformowali CNN, że wersja o cyberataku została wykluczona. Według nich problem był związany z aktualizacjami oprogramowania po tym, jak badacze wykryli luki w zabezpieczeniach miesiąc wcześniej.

W oświadczeniu we wtorek NSA określiła incydent jako tymczasowe pogorszenie działania podczas planowanej konserwacji. Agencja podała, że część systemów wewnętrznych została dotknięta problemem, jednak kluczowe możliwości pozostają w pełni operacyjne, a infrastruktura ma kilka poziomów redundancji.

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