Reprezentacja Anglii w rugby w przyszłą sobotę po raz drugi z rzędu zagra z Nową Zelandią — tym razem w meczu o trzecie miejsce w Nations Championship. Drużyny zajęły drugie miejsca w swoich grupach, a w poprzednim spotkaniu Anglicy pokonali All Blacks 37:12 na Allianz Stadium, informuje Sky Sports News.

Szansa na trzecie zwycięstwo z rzędu

Napastnik reprezentacji Anglii Ellis Genge wezwał zespół do powtórzenia wyniku ostatniego meczu, jednocześnie podkreślając, że Nowa Zelandia pozostaje trudnym rywalem. Jak stwierdził, All Blacks mogą niespodziewanie grać bardzo bezpośrednio i fizycznie, jednak Anglia poradziła sobie z tym w poprzednim spotkaniu.

Zwycięstwo 37:12 było drugim z rzędu triumfem Anglików nad Nową Zelandią po wygranej 33:19 w listopadzie ubiegłego roku. W 121-letniej historii tej rywalizacji jest to dopiero drugi przypadek, gdy Anglia odniosła dwa kolejne zwycięstwa nad All Blacks. Teraz zespół Steve’a Borthwicka może odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo w tym pojedynku.

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Anglia przedłużyła również serię do pięciu zwycięstw w meczach testowych. Genge ostrzegł zespół przed nadmierną reakcją na zewnętrzne oceny, wspominając porażkę 21:45 z RPA w inauguracyjnym meczu Nations Championship około pięć miesięcy temu.

Gest Atkinsona nie dotyczył haki

Seb Atkinson był ostatnim z pięciu zdobywców przyłożeń reprezentacji Anglii w meczu na Allianz Stadium. Po spotkaniu pokazał język i wykonał gest imitujący podcięcie gardła. W internecie błędnie powiązano go z haką Nowozelandczyków.

Rugbysta wyjaśnił, że był to gladiatorski gest celebracyjny, zainspirowany jego zainteresowaniem historią starożytnego Rzymu. Atkinson wcześniej wypróbował ten gest w barwach Gloucester i jeszcze nie zdecydował, czy stanie się on jego stałym sposobem świętowania przyłożeń.

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