Reprezentacja Francji w rugby przywróciła Oscara Jégou i Thomasa Ramosa do 42-osobowej kadry przygotowującej się do finału Nations Championship przeciwko Republice Południowej Afryki. Mecz odbędzie się 29 listopada na stadionie Twickenham w Anglii i będzie pierwszym finałem tego turnieju.

Zmiany w składzie Francji

W kadrze nie znaleźli się zawodnik z numerem osiem Grégory Alldritt i skrzydłowy Aaron Grandidier-Nkanang.

Jednocześnie w składzie znaleźli się kapitan Antoine Dupont, łącznik ataku Matthieu Jalibert i skrzydłowy Louis Bielle-Biarrey.

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Droga do finału

Ramos nie grał od końca września z powodu urazu uda.

Francja zapewniła sobie miejsce w finale po zwycięstwie 45:17 nad Argentyną z punktem bonusowym na Stade de France. Wcześniej w tym miesiącu francuska drużyna pokonała Republikę Południowej Afryki 21:19. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

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