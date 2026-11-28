W Londynie w Wielkiej Brytanii reprezentacja Irlandii w rugby pokonała Australię 38:14 i zajęła piąte miejsce w inauguracyjnych rozgrywkach Nations Championship. James McNabney zdobył dla Irlandii dwa przyłożenia, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Pięć przyłożeń Irlandii

Irlandczycy zdobyli również przyłożenia za sprawą centra Robbiego Henshawa, gracza młyna Nicka Timoneya oraz skrzydłowego Roba Baloucoune’a. Jednocześnie przez znaczną część meczu zespół Irlandii przebywał na własnej połowie boiska.

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Przewaga Australii bez wykorzystania

Australia miała więcej posiadania piłki i przewagę terytorialną. Australijczycy wielokrotnie wchodzili w 22-metrową strefę Irlandii, jednak solidna obrona rywali i błędy nie pozwoliły im wykorzystać tej przewagi.

Australia zdobyła 14 punktów dzięki przyłożeniom drugiej linii Jeremy’ego Williamsa i łącznika młyna Kalaniego Thomasa. Mimo znacznej różnicy w wyniku Australijczycy, według oceny Reutersa, mogli uznać ten mecz za straconą szansę.

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