Według Nation Kenya, kobieca reprezentacja Kenii w rugby siedmioosobowym pokonała Ghanę 27:7 i Tunezję 19:0 w turnieju Rugby Africa Women’s Sevens w Nairobi w Kenii. Drużyna Lionesses zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowała do ćwierćfinału.

Zwycięstwa Kenii w fazie grupowej

W meczu z Tunezją przyłożenia zdobyły Judith Okumu, Freshia Odour i Catherine Elizabeth. W spotkaniu z Ghaną Janet Okello zdobyła dwa przyłożenia, a Odour, Elizabeth i Sinaida Mokaya również zanotowały przyłożenia.

Główny trener Kenijek Simon Odongo powiedział, że poziom afrykańskich drużyn wzrósł i jego zespół nie powinien tracić czujności. Według niego Ghana i Tunezja stawiły Kenii poważny opór, jednak drużyna odniosła zwycięstwa.

Sensoracyjne zwycięstwo Zambii

W ćwierćfinale Kenia miała zagrać z Mauritiusem. Zwyciężczyni tego meczu miała zmierzyć się w półfinale z Republiką Południowej Afryki lub Ugandą.

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Kapitan Kenii Stella Wafula podkreśliła, że zespół nie będzie lekceważyć rywalek. Wspomniała o sile reprezentacji Ugandy oraz zwycięstwie Zambii nad Republiką Południowej Afryki.

Zambia pokonała broniące tytułu mistrzynie z Republiki Południowej Afryki 19:14, przerywając ich serię 50 meczów bez porażki w turnieju, trwającą przez 14 edycji. Wcześniej Republika Południowej Afryki wygrała z Rwandą 57:0 i Zimbabwe 26:10, a Zambia pokonała Rwandę 50:0 i Zimbabwe 36:5.

Zwyciężczyni turnieju otrzyma miejsce w World Rugby Division III, które odbędzie się w Dubaju od 27 do 29 listopada.

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