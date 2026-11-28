Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby pokonała Anglię 26:8 w meczu Nations Championship na stadionie Allianz Stadium Twickenham w Anglii. Nowozelandczycy zrewanżowali się za rekordową porażkę z Anglikami różnicą 25 punktów, której doznali na tym samym stadionie tydzień wcześniej, informuje Sky Sports News.

Dwa przyłożenia Nowej Zelandii

Anglia objęła prowadzenie już w trzeciej minucie po dalekim rzucie karnym Henry'ego Slade'a. Jednak w intensywnym deszczu gospodarze nie zdobywali punktów aż do 75. minuty, gdy młynarz Jamie George zdobył przyłożenie po maulu.

Nowozelandczycy zdobyli dwa przyłożenia: w 17. minucie zapunktował zawodnik z numerem osiem Wallace Sititi, a w 46. minucie — łącznik młyna Cam Roigard. Roigard zakończył akcję w narożniku boiska. Łącznik ataku Richie Mo'unga podwyższył oba przyłożenia i wykorzystał cztery rzuty karne, zdobywając łącznie 16 punktów.

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Żółte kartki i reakcja Anglii

Anglia otrzymała dwie żółte kartki: drugi rząd Alex Coles został ukarany za wysoki chwyt, a rezerwowy zawodnik trzeciej linii Henry Pollock — za spalonego i powtarzające się przewinienia drużynowe. Pod koniec meczu żółtą kartkę za powtarzające się przewinienia drużynowe otrzymał także drugi rząd reprezentacji Nowej Zelandii Scott Barrett.

Kapitan Anglii Maro Itoje przyznał po meczu, że zespół nie zagrał wystarczająco dobrze i popełniał błędy w precyzji oraz wykonaniu. Główny trener Anglików Steve Borthwick zaznaczył, że Nowa Zelandia lepiej poradziła sobie z trudnymi warunkami pogodowymi, przeważała pod względem terytorium i skuteczniej grała nogą.

Anglia rozegra kolejny mecz w lutym 2027 roku przeciwko Irlandii w Dublinie w ramach Pucharu Sześciu Narodów. Reprezentacja Nowej Zelandii wróci na boisko 25 kwietnia 2027 roku w meczu z Australią w Brisbane.

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