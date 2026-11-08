Reprezentacja RPA w rugby powołała doświadczonego wspieracza Ebena Etzebetha, który ma dołączyć do zespołu we Francji w poniedziałek. Zastąpi on 20-letniego łącznika ataku Yaqeena Ahmeda, który wróci do RPA z powodu problemów z barkiem, pisze TimesLIVE.

Powrót Etzebetha

Etzebeth nie znalazł się w początkowym składzie trenera Rassiego Erasmusa na drugą część Championshipu Narodów z powodu kontuzji. Teraz wyzdrowiał i ponownie otrzymał powołanie do reprezentacji.

Rugbysta rozegrał 147 meczów testowych w barwach Springboks i jest rekordzistą zespołu pod względem liczby takich spotkań. Erasmus zaznaczył, że Etzebeth wniesie do grupy doświadczenie i cechy przywódcze na ważnym etapie Championshipu Narodów.

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Powrót Ahmeda do RPA

Ahmed był jednym z sześciu zawodników reprezentacji, którzy jeszcze nie zadebiutowali w drużynie narodowej. Z powodu bólu barku opuścił większość treningów podczas przygotowań do zwycięstwa RPA nad Włochami 66:7 w Turynie.

Według Erasmusa po tygodniu w obozie reprezentacji Ahmed lepiej zapoznał się z jej systemem pracy, a zdobyte doświadczenie powinno pomóc mu w przyszłości. Trener dodał, że zespół ma wystarczająco dużo opcji w formacji obronnej, dlatego zdecydowano się powołać Etzebetha. W poniedziałek Erasmus ma ogłosić 23-osobowy skład meczowy na spotkanie z Francją.

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