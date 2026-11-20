Reprezentacja RPA w rugby zmieniła zawodnika drugiej linii w wyjściowym składzie przed sobotnim meczem Nations Championship z Irlandią w Dublinie. Franco Mostert zastąpi Ruana Nortje, który początkowo miał wyjść na boisko u boku Ebena Etzebetha.

Zmiana z powodu urazu

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na SA Rugby, Nortje doznał drobnego urazu podczas treningu w ciągu tygodnia. Sztab medyczny reprezentacji monitorował jego stan, jednak główny trener Rassie Erasmus zdecydował w piątek o zachowaniu ostrożności, aby dać zawodnikowi więcej czasu na powrót do zdrowia.

Lood de Jager pozostanie wśród rezerwowych jako rezerwowy zawodnik drugiej linii.

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88. mecz Mosterta

Mecz w Dublinie będzie 88. występem Mosterta w reprezentacji. W dwóch poprzednich spotkaniach listopadowej części Nations Championship przeciwko Francji i Włochom rozpoczynał mecze na ławce rezerwowych. Pojedynek z Irlandią będzie jego trzecim występem w reprezentacji w tej części turnieju.

Erasmus odbywa sześciomeczowe zawieszenie nałożone przez World Rugby po tym, jak podważył uczciwość sędziów po porażce swojej drużyny na Stade de France. Trener nie może wejść na stadion w Dublinie, lecz może pracować z reprezentacją podczas przygotowań do meczu.

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