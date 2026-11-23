Reprezentacja RPA w rugby dokonała siedmiu zmian w wyjściowym składzie oraz jednej zmiany pozycji przed finałem Nations Championship przeciwko Francji. Mecz odbędzie się w niedzielę na stadionie Twickenham, informuje Channel NewsAsia.

Zmiany w formacji ataku

Sacha Feinberg-Mngomezulu przeszedł na pozycję obrońcy w miejsce kontuzjowanego Damiana Willemse. Na pozycji łącznika ataku zastąpi go Manie Libbok, a Cobus Reinach rozpocznie mecz jako łącznik młyna.

Damian de Allende i Jesse Kriel pozostali na środku, podczas gdy Ethan Hooker i Kurt-Lee Arendse zagrają na skrzydłach. Kapitan Siya Kolisi i Pieter-Steph du Toit zachowają miejsca jako skrzydłowi młyna, a Cameron Hanekom wystąpi z numerem osiem.

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Nowa pierwsza linia i możliwy debiut

W drugiej linii obok Looda de Jagera zagra Salmaan Moerat. Pierwszą linię utworzą młynarz Jan-Hendrik Wessels oraz filary Gerhard Steenekamp i Thomas du Toit.

Napastnik Emmanuel Tshituka, urodzony w Demokratycznej Republice Konga, może zadebiutować w reprezentacji RPA, wchodząc z ławki rezerwowych. Na ławce zespołu znajdzie się sześciu napastników i dwóch zawodników formacji ataku. Jego brat Vincent również gra w reprezentacji RPA.

Zawieszony główny trener Rassie Erasmus oświadczył, że zespół jest niezadowolony z dwóch ostatnich meczów, ponieważ w kilku elementach gry działał niewystarczająco skutecznie. Wcześniej w listopadzie Francja pokonała RPA w Paryżu 21:19 w meczu fazy grupowej.

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