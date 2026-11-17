Reprezentacja Szkocji w rugby nie będzie mogła liczyć na kapitana Sione Tuipulotu, łącznika młyna Bena White’a i zawodnika trzeciej linii Jacka Dempseya w ostatnim meczu fazy grupowej Championship of Nations przeciwko Japonii. Spotkanie odbędzie się w sobotę na stadionie Murrayfield w Szkocji, podaje BBC Sport.

Kontuzje zawodników

Środkowy Glasgow Warriors Tuipulotu w ostatniej chwili wypadł ze składu na niedzielny wygrany mecz Szkocji z Australią z powodu urazu kolana. Łącznik młyna francuskiego Tulonu White doznał urazu kolana podczas meczu na Murrayfield.

Dempsey, reprezentujący japoński klub Toshiba Brave Lupus, doznał urazu stopy. Cała trójka wróciła do swoich klubów.

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Zmiany w składzie

Z powodu kontuzji do klubów wrócili także zawodnik formacji obronnej Saracens Fergus Burke oraz druga linia Glasgow Warriors Alex Craig i Scott Cummings. Prop Edinburghu Ollie Blyth-Lafferty został zwolniony ze składu reprezentacji.

Do zespołu Gregora Townsenda powołano zawodników formacji młyna Edinburghu Granta Gilchrista i Magnusa Bradbury’ego, a także drugą linię Leicester Tigers Cama Hendersona. Łącznik młyna Montpellier Ali Price, który trenował z reprezentacją przed meczem z Australią, zachował miejsce w składzie.

Josh McKay, który dołączył do Glasgow w 2021 roku, w tym tygodniu uzyskał prawo do gry dla Szkocji na podstawie pobytu w kraju. Rugbysta, który jeszcze nie wystąpił w reprezentacji narodowej, może zadebiutować w meczu z Japonią. Po pięciu spotkaniach Szkocja zajmuje czwarte miejsce w tabeli drużyn półkuli północnej, a wyniki meczów w weekend wyłonią jej rywala w finałach Championship of Nations na stadionie Allianz.

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