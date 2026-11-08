Reprezentacja USA w hokeju na lodzie pokonała Niemcy 5:0 w meczu grupy A mistrzostw świata kobiet w Esbjergu w Danii. Obrończyni Emma Peschel uczciła debiut w reprezentacji golem w pierwszej tercji, informuje The Guardian.

Debiutancki gol Peschel

Wynik spotkania otworzyła Casey O'Brien, która zaliczyła także asystę. Peschel zdobyła drugiego gola dla Amerykanek strzałem z niebieskiej linii. W drugiej tercji prowadzenie USA powiększyła Alex Carpenter, a w trzeciej gole zdobyły Abby Murphy i Joy Dunne.

Bramkarka Gwyneth Philips obroniła wszystkie 13 strzałów rywalek. Dla reprezentacji USA był to drugi z rzędu mecz turnieju bez straty gola: w pierwszym spotkaniu zespół pokonał Szwajcarię 7:0. Po dwóch meczach Amerykanki mają bilans bramek 12:0.

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Rekordy i następny mecz

Kapitan USA Hilary Knight zaliczyła asystę i podniosła swoje rekordowe statystyki na mistrzostwach świata do 54 asyst i 122 punktów. Obrończyni Caroline Harvey zanotowała dwie asysty — łącznie pięć w dwóch pierwszych meczach turnieju.

Główny trener amerykańskiej drużyny John Wroblewski powiedział, że reprezentacja skupi się na kolejnym meczu z Austrią. To spotkanie również odbędzie się w Esbjergu w poniedziałek.

W innym meczu grupy B w Herning Szwecja po porażce z Kanadą w pierwszym spotkaniu pokonała Finlandię 4:1. Hilda Svensson zdobyła gola w przewadze liczebnej i zaliczyła asystę.

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