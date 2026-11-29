Męska reprezentacja Turcji w koszykówce pokonała Islandię 101:83 w domowym meczu drugiej rundy europejskich kwalifikacji do mistrzostw świata 2027. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Przewaga Islandii do przerwy

Gospodarze zakończyli pierwszą kwartę z minimalnym prowadzeniem — 23:21. W drugiej dziesięciominutowej odsłonie Islandczycy wyszli na prowadzenie i w 16. minucie prowadzili 39:33, między innymi dzięki grze Tryggviego Hlinasona w strefie podkoszowej.

Turecka drużyna zmniejszyła stratę do jednego punktu po trafieniu Flynna w 18. minucie, jednak do przerwy Islandia utrzymała prowadzenie — 46:43.

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Zryw gospodarzy po przerwie

Na początku drugiej połowy skutecznymi akcjami popisali się Ercan Osmani i Sehmus Hazer. W 24. minucie turecka drużyna wyszła na prowadzenie — 54:52, a w 26. minucie powiększyła przewagę do siedmiu punktów — 61:54, po tym jak Osmani przebiegł całe boisko.

Przed decydującą kwartą Turcja prowadziła 73:67, a w ostatniej części meczu powiększyła przewagę do 16 punktów — 95:79. Zwycięstwo było dziewiątym dla reprezentacji Turcji w kwalifikacjach, podczas gdy Islandia poniosła szóstą porażkę. Następny mecz reprezentacja Turcji rozegra 26 lutego 2027 roku na wyjeździe przeciwko Litwie.

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