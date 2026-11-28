Reprezentacja Walii w rugby pokonała Japonię 40:10 na Allianz Stadium w Twickenham, kończąc kampanię w Nations Championship. Jak podaje Sky Sports, Walijczycy odnieśli drugie zwycięstwo nad reprezentacją Japonii w ciągu trzech tygodni.

Sześć przyłożeń Walii

Walia zapewniła sobie przewagę już w pierwszej połowie, zdobywając 26 punktów bez odpowiedzi. Josh Adams zdobył dwa przyłożenia w 10. i 17. minucie, a Blair Murray przyłożył piłkę w 13. minucie. Kolejne przyłożenie przed przerwą, w 33. minucie, zdobył Ruben Morgan-Williams.

Łącznik ataku Sam Costelow wykorzystał pięć podwyższeń. W drugiej połowie Jack Morgan, który wszedł z ławki rezerwowych, dwukrotnie przyłożył piłkę na polu punktowym rywali — w 51. i 65. minucie.

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Przyłożenia Japonii pod koniec meczu

Reprezentacja Japonii odpowiedziała dwoma przyłożeniami w końcowej fazie spotkania: zdobyli je Komura w 69. minucie oraz Vailia w 76. minucie.

Trzy tygodnie przed meczem w Twickenham Walia pokonała Japonię w Cardiff 28:21. W listopadzie Walijczycy wygrali również z Nową Zelandią 35:28 oraz przegrali z Australią 26:29. Następny mecz reprezentacja Walii rozegra w lutym 2027 roku przeciwko Francji w Paryżu w ramach Pucharu Sześciu Narodów.

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