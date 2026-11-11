Niemieckie siły zbrojne zobowiązały się uprościć dla żołnierzy procedurę zgłaszania przypadków niewłaściwych zachowań seksualnych oraz monitorować, jakie działania są podejmowane w odpowiedzi na takie zgłoszenia. Decyzję ogłoszono po wewnętrznym badaniu, według którego 40% żołnierek doświadczyło co najmniej jednego przypadku niewłaściwych zachowań seksualnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podaje The Independent.

Wyniki ankiety

Badanie przeprowadziło Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych, należące do niemieckich sił zbrojnych. Jego podstawą były pytania ankietowe wysłane do 45 tysięcy żołnierzy.

Według danych badania niewłaściwe zachowania seksualne obejmowały słowne molestowanie, niechciane zapoznawanie z materiałami pornograficznymi oraz niechciany dotyk. W 2% przypadków chodziło o przemoc seksualną.

O podobnych doświadczeniach poinformowało również około 19% żołnierzy mężczyzn. Nieteroseksualni wojskowi nieproporcjonalnie często spotykali się z takimi zachowaniami.

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Reakcja ministerstwa obrony

Minister obrony Boris Pistorius nazwał wzrost liczby zarejestrowanych przypadków przemocy seksualnej niedopuszczalnym i obiecał rozszerzyć wsparcie doradcze dla poszkodowanych. Według niego rzeczywista liczba przypadków może być od trzech do pięciu razy wyższa niż liczba oficjalnie zarejestrowana.

Pistorius zauważył, że młode kobiety na niższych stanowiskach wojskowych są szczególnie dotknięte takimi zachowaniami. Podkreślił, że badanie powinno być początkiem dalszych działań, a nie zakończeniem pracy.

Szef resortu obrony oświadczył również, że dowódcy, którzy nie dają właściwego przykładu, tolerują niewłaściwe zachowania lub nie reagują na nie konsekwentnie, nie będą już zajmować stanowisk kierowniczych.

Raport opublikowano w okresie, gdy Niemcy zwiększają liczebność swoich sił zbrojnych. W 2025 roku rząd zatwierdził plan dobrowolnej służby wojskowej, który przewiduje zwiększenie liczby wyszkolonych rezerwistów do około 200 tysięcy, a także co najmniej 260 tysięcy żołnierzy w czynnej służbie.

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